Stygge bilder: Lyon-manager skadd

SISTE: Marseille - Lyon er avlyst, ifølge L'Equipe. Kampen vil bli spilt på et seinere tidspunkt.. Lyon-manager Fabio Grosso ble skadd etter at lagbussen ble angrepet med steiner av Marseille-supportere før kveldens ligakamp på Stade Vélodrome.. Videoer av bussen viser minst to knuste ruter og Grosso begynte å blø i ansiktet etter hendelsen, trolig fra knust glass, skriver franske RMC..

- Han (Grosso) kunne ikke holde en samtale, han hadde biter av glass i ansiktet. Jeg er veldig sint, våre spillere og treneren vår var forberedt i kveld og fansen ønsket å se kampen, sier Textor.. Marseille - Lyon skulle opprinnelig hatt avspark 20.45, men kampen ble avlyst etter at det ble holdt krisemøter..

