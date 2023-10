Stuttgart-spiss Silas Katompa Mvumpa har fått straffen

Stuttgart-spissen Silas Katompa Mvumpa er av Tysklands fotballforbund utestengt i tre måneder for usportslig oppførsel. Han spilte kamper under falsk identitet. – Hans forklaring er gitt stor vekt, nemlig at en kriminell agent løy på alder og navn for å hente ut mer penger.

Kongoleseren må også betale en bot på 30.000 euro (vel 300.000 kroner). Både spilleren og klubben hans har godtatt straffen, som gjør at han er spilleklar igjen først etter landslagspausen i september.

Silas Katompa Mvumpa risikerte utestengelse for alltid, men ble trodd og fått en straff det går fint å leve med. The German Football Association has suspended Silas Katompa Mvumpa for three months due to unsporting conduct – up to and including 11 September 2021 – and issued the player with a fine of 30,000 euros.Stuttgart kom med overraskende informasjon tidligere denne uken at spilleren som har gått under navnet Silas Wamangituka egentlig heter Silas Katompa Mvumpa. headtopics.com

«Det faktum at Silas ville bli sanksjonert av DFB var tydelig for ham og for oss. Det kunne ikke skje noe annet, ifølge vedtektene,» sa sportsdirektør i Stuttgart, Sven Mislintat. «Samtidig tar kjennelsen hensyn til de spesielle omstendighetene i saken hans, og det er vi glade for.»

Ifølge klubben var han blitt lurt av sin tidligere agent. Også alderen hans er feilrapportert. Han er egentlig 22 år, ett år eldre enn tidligere oppgitt.

