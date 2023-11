Straumopprøret har ei løysing: Sei opp EØS-avtalen

Men sidan tilgang på rimeleg straum er viktig for alle EU-land, er det framleis mange hindringar som må byggjast ned. Ikkje minst trengst det fleire kraftlinjer (og -kablar).For kvar pakke blir det vanskelegare for nasjonane å føre sin eigen politikk, til dømes for å sikre industrien konkurransefordelar. Den logiske endestasjonen er ein straummarknad med ein pris.

Meir innestengt kraft, som det heiter, er einaste måten å senke straumprisane i Noreg i høve til våre naboland. Dei kablane som ligg der, er det lite å gjere med.Og her ligg kanskje Nei til EUs verkelege siger i Acer-saka. Sjølv om dei tapte, får dommen fram at EØS-avtalen er fundamentet for straumeksporten.

70 prosent av norsk eksport går til EU og Storbritannia. Å bli stengt ute frå EU-marknaden i ei tid med auka proteksjonisme, er tilnærma økonomisk sjølvmord. Logikken i EUs frihandel, både av varer og straum, tilseier at konkurransefordelen med billig straum vil forsvinne på sikt. Det er ikkje sikkert at Noreg framover kan seie nei til dei pakkane som skal sørgje for dette, og dermed til fleire utanlandskablar.

