Strandberg vil avslutte karrieren i Vålerenga: – Da må vi få skikk på sakene først

Dette skjer samtidig som Vålerenga er i en nedrykkskamp.– Jeg har et lite barn som venter ...– Det har vært hektisk, spesielt, gøy, stort.

– Man har jo prøvd å forberede seg litt og har snakket med mange som har blitt det før. Men det er jo vanskelig å forberede seg på det. Det er mye større enn det man trodde på forhånd, sierFoto: Hallgeir Vågenes / VG

VG treffer landslagsveteranen etter trening. Avslappet, tilbakelent og i godt humør. Hjemme venter lille Kenny, som skal få pappas fulle oppmerksomhet. Men like mye oppmerksomhet trenger sårt hans arbeidsgiver også. Vålerenga tar imot Rosenborg søndag kveld. Hovedstadsklubben har tre poengs luke til direkte nedrykk med fem kamper igjen av sesongen. headtopics.com

– Vi ligger der vi har fortjent å ligge så langt. At det er skuffende og ikke bra nok, det er alle helt enige om.som en av klubbens flere prestisjesigneringer. Det holdt til en sjetteplass i fjor. Men nå er det tolv lag over Vålerenga på tabellen.

– Det er en alvorlig situasjon. Det har egentlig vært sånn i hele år. Vi merket jo det i vinter at det var langt unna der vi burde og skal være. Så det er ikke noe som har overrasket ekstremt.– Nei ... litt som jeg sa: vi merket allerede i vinter at vi slet. Så det var ikke noe som slo ned som en bombe. Men så har vi også mange av de kampene i våres og tidlig sommer her hjemme som vi egentlig presterte ok. Men vi var for dårlige i begge bokser. headtopics.com

– Jesper mener mye. Han går etter vinden. For noen uker siden var han klink på at Vålerenga ikke kom til å være nedi bunnstriden når det knytter seg til.

