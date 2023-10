Strømstøtten har ført til mindre interesse for fastpris på strøm

På ett år frem til andre kvartal i år har andelen personkunder med kraft til spotpris steget fra 75 prosent til 92 prosent, skriver

Etter en topp på fastprisavtaler på 8 prosent i andre kvartal i fjor, har andelen sunket til 3,7 prosent i andre kvartal i år. Kontrakter med såkalt variabel pris - kontrakter der prisen normalt blir justert noen ganger i året - har falt fra over 20 prosent i siste kvartal av 2021 til 4,3 prosent i andre kvartal i år.

Dette har ført til at det nå er svært få selskaper igjen som tilbyr fastpris, og analytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics sier til Aftenposten at det er strømstøtten som har fjernet motivet for å sikre seg. headtopics.com

– Fastprisene ligger høyere enn grensen for statens strømstøtte. For at det skal lønne seg til de fastprisene som tilbys i dag, må forbrukerne tro på en kraftig prisøkning i vinter på grunn av ny gasskrise i Europa og svært kaldt vær. Sannsynligheten for dette er svært liten, selv om den finnes, sier han.

Les mer:

btno »

Bilistene plyndres, mens rike skipsredere slipper gratis unnaIngen straffes så hardt for klimagassutslipp som norske bilister. Husholdningene plyndres, mens industrien slipper billig unna. Les mer ⮕

Mens bomberegnet fortsetter på Gazastripen, brenner det under føttene på NetanyahuJERUSALEM (Aftenposten): Mange i Israel krever at statsministeren må gå av. Les mer ⮕

TV-reporteren fikk brutal beskjed på direktenJournalisten Wael Al-Dahdouh mottok dødsbudskapet mens hans selv var på jobb for å dekke siste nytt fra konflikten mellom Israel og Palestina. Les mer ⮕

Netanyahu oppfordrer israelere til å bære våpenIsrael oppfordrer sine borgere til å bevæpne seg, mens USA skal ha lyktes med å overtale Israel til å utsette den ventede bakkeinvasjonen av Gaza. Les mer ⮕

Klappjakt på Maine-skytteren – 18 personer er dreptMaine og flere nabobyer er stengt ned etter masseskytingen mens politiet jakter på en drapsmann de sier er «væpnet og farlig». Les mer ⮕

Al Jazeera-sjef mistet familien: – HjerteskjærendeMens familien flyktet sørover, ble Wael Dahdouh igjen for å rapportere om krigen. Så ble kona og barna drept av israelske bomber. Les mer ⮕