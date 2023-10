Stortingsmiddagen på Slottet: Stortingspresidenten med humoristisk stikk til norske politikere

Når stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) taler i den årlige stortingsmiddagen på slottet, er det med et åpenbart nikk til noen mildt sagt skandalepregede måneder i norsk politikk.

– Ja, det er jo faktisk så stille at Nytt på Nytt har spurt om å ha daglige sendinger fra Stortinget, sier Gharahkhani, til høylytt latter fra salen.Hva er kveldens meny? Den finner du nederst i saken.Et av høydepunktene når kongeparet inviterer stortingsrepresentantene til middag på Slottet, er Kong Haralds tale. Også den med humor og en god dose selvironi.

Det er første gang siden Kong Harald ble konge at han ikke vil være til stede på middagen, som med få unntak har blitt arrangert hver høst siden 1906. I år blir den 105. gangen. – Likevel – talen var jo ferdigskrevet. Kongen har derfor bedt meg om å lese talen for dere. Så får vi se hvordan det går. headtopics.com

– Vi vurderer å begynne med kunstig intelligens her på Slottet. Det må de vel ha hatt en god stund, vil kanskje noen tenke. Endelig! vil andre muligens si – det var på høy tid, sier han.Men siden både gjester og mat er av det naturlige slaget, lander kongehuset på at det er best å vente litt til.– En urolig verden– Vi kan lett bli noe pessimistiske om vi ser oss litt rundt. Vi lever i en urolig verden.

– Vi vet at noen av dere har hatt det ekstra tøft den siste tiden. Når det blåser som verst, kan det være nyttig å reflektere over alt det gode dere makter, evner og faktisk får til. Som enkeltmennesker, og i fellesskapet i vår lovgivende forsamling, sier kronprinsregent Haakon.For det meste går det greit for kronprinsen å fremføre kongens ord, men noen steder må han holde tunga rett i munnen. headtopics.com

Les mer:

TV 2 Nyhetene »

Kong Harald på bedringens vei – men må stå over stortingsmiddag– Hans majestet kongen er i god bedring, men vil være sykmeldt ut uken, opplyser Slottet. Dermed går kongen glipp av den tradisjonsrike stortingsmiddagen. Les mer ⮕

Mímir har korket flaska i 41 dager: Torsdag skal han på fest på SlottetStortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) puster lettet ut etter at hans lange, hvite måned er over. Les mer ⮕

Stortingsmedlemmene fester på Slottet: Får elg og rullekakeKong Harald er sykmeldt, men dronning Sonja og kronprinsregent Haakon er vertskap for stortingsrepresentantene torsdag kveld. Les mer ⮕

Reglene på Haga slottDet skal være strenge regler på slottet til kronprinsesseparet. Les mer ⮕

Bryne-helten betalte reisen selv - bestilte ikke returbillettPortugiseren hadde aldri hørt om Bryne noen uker før han ankom. På få kamper har Duarte Moreira (21) blitt toppscorer og en favoritt hos fansen. Les mer ⮕

Elden svarer etter kritikk fra Ingebrigtsen-brødrenes talsmann: – Han må selv bære ansvaretJohn Christian Elden og Gjert Ingebrigtsen ble beskyldt for å lage ståhei. Nå svarer stjerneadvokaten. Les mer ⮕