Stortinget stengt ned etter trusler

Stortinget ble onsdag stengt ned, etter at det ble rettet to trusler mot nasjonalforsamlingen. I en oppdatering klokken 12.30, forteller politiets innsatsleder, at Stortinget har åpnet opp igjen og at sperringene er nede. – Vi er trygge på at det nå er trygt å ferdes i området rundt Stortinget og at Stortinget åpner og har vanlig drift, sier innsatsleder Sven Bjelland og legger til: – Nå jobbes det iherdig inne for å få komme til bunns med hvem som har framsatt truslene.

Vi har nå i en situasjon der vi ikke tror truslene er reelle, men det er ikke dermed sagt at de ikke er alvorlige.Det var tirsdag kveld Stortinget mottok én av de to truslene. – I går kveld mottok Stortinget en mail med en trussel. Den ble vurdert til å ikke være reell, men i etterkant ble det mottatt en ny trussel. Trusselen kom til Oslo-politiet litt etter klokken 10.00, sier politiets innsatsleder til TV

