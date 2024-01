Stortinget åpner for gruvedrift på havbunnen

Stortinget vedtok tirsdag å åpne for leting og utvinning av ettertraktede mineraler på dyphavsbunnen. Stortingsflertallet mener gruvedriften vil legge til rette for lønnsom, bærekraftig og forsvarlig mineralvirksomhet til havs. Motstandere mener derimot at gruvedrift på havbunnen vil kunne få katastrofale og irreversible konsekvenser for dyreliv og natur til havs.





