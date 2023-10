Stortinget fester på Slottet: Spøk, alvor, elg og rullekake

Derfor er Haakon titulert kronprinsregent i kveld, som han er når han stepper inn for sin far.Foto: Frederik Ringnes / NTBHårspøk

Kronprinsregenten åpnet med tale, som det opprinnelig var meningen at kongen skulle holdt. Haakon presiserte derfor at det var kongens ord, ikke hans.– En redusert hårmanke medfører mindre tid foran speilet. Så her er det bare å glede seg, leste kronprinsen fra manuset.

Kongen hadde i talen sin gjort et poeng av at kronprinsparet fylte 50 i år, og alderdommen har sine fordeler.Kronprins Haakon valgte å hoppe litt ut av manus for å skyte inn på egne vegne: – Her var det et par ting å ta tak i. Det siste her med redusert hårmanke, det skjønner jeg ikke helt hva han mener med, sa Haakon og høstet latter fra salen.– Vi husker litt dårligere og hører det vi vil høre, leste kronprinsregenten. headtopics.com

Talen tok i tillegg for seg verdenssituasjonen, og den urolige tiden vi lever i. Haakon leste at «det er lett å bli pessimistisk».Fleipet om politisk uro Stortingspresident Masud Gharahkhani holdt så tale, der han fleipet om all turbulensen i norsk politikk det siste året.

– Hvor skal vi starte? Det har jo skjedd så lite! Ja, det er jo faktisk så stille at «Nytt på nytt» har bedt om å ha daglige sendinger, sa han til latter fra salen.Gharahkhani sendte for øvrig varme tanker til den sykmeldte kongen. headtopics.com

Alvorsprat ble det også. Stortingspresidenten kom inn på den alvorlige situasjonen i verden akkurat nå.

Les mer:

vgnett »

Mímir har korket flaska i 41 dager: Torsdag skal han på fest på SlottetStortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) puster lettet ut etter at hans lange, hvite måned er over. Les mer ⮕

Stortingsmedlemmene fester på Slottet: Får elg og rullekakeKong Harald er sykmeldt, men dronning Sonja og kronprinsregent Haakon er vertskap for stortingsrepresentantene torsdag kveld. Les mer ⮕

Stortingsmiddagen på Slottet: Stortingspresidenten med humoristisk stikk til norske politikereSelv ikke under torsdagens stortingsmiddag på Slottet slipper politikerne unna habilitetsskandalene. Les mer ⮕

Reglene på Haga slottDet skal være strenge regler på slottet til kronprinsesseparet. Les mer ⮕

Serval-saken: NOAH får støtte i stortingetTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Går mot drama på Stortinget om en av Vedums prestisjesakerRegjeringen vil ha Stortinget med på en omstridt lovendring. De kan bli helt avhengig av Pasientfokus’ ene representant for å lykkes. Les mer ⮕