Stortalent herjet i rekordkamp: – Han er magisk

Det var hjemmefansen som kunne juble først. Alexander Reichenberg ga Lillehammer ledelsen med en frekk avslutning ved nærmeste stolpe etter 9.45 minutter. Storhamar-keeper Trym Gran var ikke på høyden ved den anledningen.

Utligningen kom 46 effektive sekunder senere. Andreas Martinsen pirket inn en stolperetur fra kort hold. Så var det Johnsens tur. Åtte sekunder før midtperioden var halvspilt fikk han hjelp av to lagkamerater som ødela sikten for LIK-keeper Tomas Kral og lempet i vei et skudd som seilte i mål.

Drøyt tre minutter senere fikk han en fin pasning fra Mathias Papuga, gjorde en fin dragning og deretter en finte som gjorde at han scoret mellom beina på Kral. – Han er magisk. Han har arvet magien fra faren sin, sier Storhamar-trener Petter Thoresen til TV 2, og viser til Pål Johnsen som har over 20 sesonger på toppnivå.– Han er en utrolig talentfull mann. Teknikk, overblikk. Så mangler det noe for at han skal bli en SHL-spiller, eller kanskje enda bedre, men han er god.Foto: Geir Olsen / NTB headtopics.com

Jacob Berglund økte til 4–1 med et fint direkteskudd i nærmeste kryss, og Joakim Eidsa Arnestads reduseringsmål kunne ikke skape full spenning selv om LIK skapte trykk i overtallsspill mot slutten. Laget spilte blant annet seks mot tre uten å score.– Det er tett og jevnt. Jeg synes vi er «sådær» i første periode, men blir smartere etter hvert. Vi rir det av. Vi er det beste laget sett under ett, sier han.

Stortalent herjet i rekordkamp: – Han er magiskTo flotte mål av Martin Johnsen i midtperioden ga Storhamar ledelsen for godt i mjøsderbyet mot Lillehammer foran 10.348 tilskuere i Håkons hall.

