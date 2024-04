Stort narkotikabeslag på danskebåten til Bergen

I februar ble to menn i 20-årene pågrepet og fengslet da de kom av danskebåten til Bergen. Det skjedde etter at tollerne hos Tolletaten fant store mengder narkotika. Politiet har ikke villet kommentere mengden på narkotikaen tidligere overfor VG. De har sagt at det er det største beslaget av narkotika som er gjort så langt i år. Onsdag sier de til Bergens Tidende at det dreier seg om cirka 46 kilo hasj, cirka 20 kilo amfetamin og i underkant av seks kilo ecstasy.

– Det er snakk om et meget betydelig narkotikabeslag, og strafferammen for innførsel av det er høy, sier politiadvokat Jørgen Henriksen til avisen. Seksjonssjef i Vest i Tolletaten, Martin Bjørnstad, sier dette er et resultat av jobben de gjør på grensen hver eneste dag. Han forteller at utviklingen på danskebåten er vanskelig å si noe konkret o

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



vgnett / 🏆 6. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Fant over 70 kilo narkotika på danskebåtenPolitiet sier det er det største beslaget de har gjort så langt i år.

Kilde: vgsporten - 🏆 18. / 53 Les mer »

Staten dømt etter nakenvisitasjoner i Bergen fengsel(Åpen sak)

Kilde: btno - 🏆 4. / 63 Les mer »

Høgsterett slår fast: Staten braut menneskerettane til tre innsette i Bergen fengselBruk av kroppsvisitasjonar mot tre innsette i Bergen fengsel var i strid med både menneskerettane og grunnloven. Det slo Høgsterett fast i dag.

Kilde: NRK Hordaland - 🏆 5. / 63 Les mer »

– Været er et stort påskemysterium(Åpen for alle lesere)

Kilde: btno - 🏆 4. / 63 Les mer »

Full forvirring: - Et stort påskemysteriumFørst ga Meteorologisk institutt en nedslående beskjed. Nå er påskeprognosene oppe i lufta.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »

Krigen i Ukraina: Stort angrep: - Byen er mørklagtFor andre gang på to dager har Vladimir Putins krigsmaskin gjennomført et omfattende luftangrep mot Ukraina.

Kilde: dagbladet - 🏆 2. / 68 Les mer »