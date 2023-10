Storslalåm Finaleomgangen avlyst

Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyser om avgjørelsen som er tatt om å stoppe rennet.. Langt fra alle på start i første omgang hadde da kjørt.. Det er inntil videre ikke kjent om resultatlisten fra første omgang blir stående.. Bilder fra den østerrikske breen viser representanter for arrangøren som tviholder på reklameplakater og annet utstyr i den sterke vinden..

Deretter fulgte den franske veteranen Alexis Pinturault.. Alexander Aamodt Kilde kjørte ut i Sölden for annet år på rad. For ett år siden røk han ut i annen omgang. Søndag var rennet over i den første etter at den norske stjernen kom på innerski.. Fra startnummer 20 kjørte Alexander Steen Olsen en meget solid omgang. Han krysset målstreken til sjetteplass, 1,36 sekunder bak Schwarz..

