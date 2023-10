Stormet flyplass i russisk republikk: – Finnes ingen unnskyldning for å angripe jøder

Ordet antisemittisme brukes om fiendtlige holdninger og handlinger rettet mot jøder kun fordi de er jøder. Begrepet brukes om alt fra kulturelle forestillinger om jøder til direkte trakassering, segregering og voldelig forfølgelse, skriver Store norske leksikon.

slagord, og de skal ha tatt seg ut på rullebanen der de omringet et fly som ankom fra Tel Aviv i Israel. En rekke Telegram-kanaler har publisert videoer av folkemengder som tok kontrollen over flyplassen i Dagestans hovedstad Makhatsjkala søndag.SKAL HA LETT ETTER ISRAELERE: Nyhetsbyrået AP har delt dette bildet fra en video. Videoen viser en menneskemengde som roper antisemittiske slagord på rullebanen på flyplassen i Makhatsjkala i Dagestan.Israels utenriksdepartement sier at de ser alvorlig på forsøk på å skade israelere eller jøder.

En annen video viser en person som har kommet opp på vingen av flyet som står ved gaten. Ifølge enkelte Telegram-kanaler er det et fly som har landet fra Emiratene. Andre kilder, blant annet nyhetsbyråetIfølge det statlige russiske nyhetsbyrået RIA må fly som skulle lande i Makhatsjkala omdirigeres. headtopics.com

Russisk politi, både det som kalles etterforskningskomiteen og innenriksdepartementet, har startet etterforskning for å finne ut hvem som står bak uroen, melder innenriksdepartementet selv påTelegram-kanalen Astra melder at flyplassledelsen har gitt menneskemengden et tilbud om å peke ut tre personer som får gjennomgå flyene og sjekke om det er israelere om bord.

Presidenten i Dagestan advarte tidligere søndag folk mot å følge provokasjoner fra folk som ikke hadde noe med Dagestan eller islam å gjøre.Lederen for naborepublikken Nord-Ossetia hevder at det er «en provokasjon utenfra» som er årsaken til det som skjer i Dagestan. headtopics.com

Medier: Fly fra Israel stormet av folkemengde ved ankomst i RusslandTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Medier: Menneskemengde jakter på israelereDet rapporteres om at folk leter etter israelere i den muslimske republikken Dagestan i Russland. Les mer ⮕

Medier: Demonstranter stormet russisk flyplassTitalls demonstranter har stormet en flyplass i Dagestan i Russland som følge av et rykte om at et fly fra Israel skulle lande, ifølge lokale medier. Les mer ⮕

Demonstranter stormet russisk flyplassEt fly fra Tel Aviv skal ha blitt stormet ved ankomst på flyplassen Makjlatsjkala i russiske Dagestan. Les mer ⮕

FN-nødlagre i Gaza stormet: – Folk er desperateFN er bekymret for at den offentlige orden i Gaza vil bryte sammen. Les mer ⮕

Demonstranter stormet russisk flyplassEn gruppe opprørere skal ha tatt seg inn på rullebanen til flyplassen Makhatsjkala i russiske Dagestan - angivelig på jakt etter israelere. Video: Telegram Les mer ⮕