Storkontroll av influencere: Skal se om de driver med skjult reklame

– Det kan være at en influencer promoterer en jakke i et innlegg som tydelig er merket men så kommer det et nytt innlegg med samme jakken uken etterpå som ikke er merket. Da har vi tydelige bevis på at det er kommersielle bindinger.

Forbrukertilsynet i Norge skal melde inn funn til EU – det samme gjør forbrukerorgan i våre naboland.«Forbrukerne skal oppfatte at et innlegg inneholder markedsføring med en gang de ser innlegget» skriver tilsynet på sine nettsider.

Videre skriver de: « ... i sosiale medier er markedsføring som regel vanskeligere å oppdage fordi markedsføringen blandes med annet personlig innhold».Marcus & Martinus, Amalie Olsen og Jennie Sofie Lie Pickl er på listen blant norske TikTok-brukere som Forbrukertilsynet…

– Vi har i tidligere aksjoner registrert at det er dårlig merking i bransjen. Innlegget er gjerne merket, men merkingen er ikke tydelig nok, sier Dietzel.Influencere har opplysningsplikt overfor Forbrukertilsynet når de kontrollerer om hva slags samarbeid som ligger til grunn med annonsører.

Dietzel forteller at det er en utfordrende bransje på grunn av store mengder reklameinnlegg, og at det stadig dukker opp nye aktører. Fortsatt har annonsørene ansvar for å kontrollere det som blir lagt ut når de samarbeider med influencere.

– De må sørge for å lære opp influencerne de bruker og kontrollere at innleggene blir tydelig merket som annonse eller reklame.På 12 år er kun én influencer ilagt straff

