Storhet i den mørkeste stunden

Noen skiøyeblikk fester seg for evigheten. Til nå har det handlet om stavbrekk, en svensk sprekk når vi trenger det eller kroningen av en karriere.

At mangel på kommunikasjon og fravær av et sunt samarbeidsklima er så kritisk at dette ble utfallet, er en fallitterklæring for Norges Skiforbund. Det skulle bare mangle at det kalles inn til ekstraordinært styremøte. Det bør inneholde mer enn prat.

Lucas Braathen kunne forblitt kongen på alpinhaugen i evigheter, med alt det hadde skapt av positive ringvirkninger, oppmerksomhet og kroner inn i kassen både her og der. I stedet er alt skuslet bort. Kontrasten blir nesten tragikomisk til mottoet skiforbundet selv hevder å forfekte: «Mange, gode og glade skiløpere». headtopics.com

Svaret er sammensatt, og vil til en viss grad avhengig av øynene som ser. Men uansett hvor man står i dragkampen om rettigheter, må dette være en vekker om at tiden er forbi der forbundet bare kan skalte og valte.

Den ene saken går på striden om «bilderettigheter», og spesielt at forbundet ikke har lyttet til sitt eget lovutvalg. Den andre og kanskje aller vanskeligste å håndtere, er at 23-åringen mener utøvere «blir stemplet som grådige og egoistiske». headtopics.com

Men kardinalfeilen til forbundet er nok at de er blitt for firkantende, for lite lyttende og for lite oppmerksomme på at ikke alle er like. Skreddersøm og samtaler om å virkelig gi og ta, kunne vært svaret.

Det er også et spørsmål om toppidrettssjef Tore Øvrebø egentlig var landslagsmodellens venn eller fiende, da han nylig rykket ut med et kraftig forsvar for et system han selv er så sentral i.

Les mer:

vgnett »

Lucas Braathen varsler egen pressekonferanse fredagLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕

TV 2: Alpinist Lucas Braathen med på Norges lag i verdenscupåpningenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

TV 2: Alpinist Lucas Braathen med på Norges lagLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

Varsler bot mot Lucas BraathenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Samtidig varsler skiforbundet en bot. Les mer ⮕

Hevder alpinist Lucas Braathen er med på Norges lag i verdenscupåpningenLucas Braathen (23) kjører verdenscuprennet i storslalåm i østerrikske Sölden søndag. Det melder TV 2 etter å ha fått tilgang til laguttaket. Les mer ⮕

Se sending kl. 11.00: Lucas Braathen møter pressenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag Les mer ⮕