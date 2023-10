Store skilnader på SFO – mange skular serverer aldri frukt og grønt

Elevane på SFO i Sagvåg på Stord har gulrot på timeplanen. Dei lærer at ho gir masse vitamin A, er bra for synet og at ho er ei grønsak.– Nam! Det smakar som gulrotkake, synest Oline Bergitte Macsik Titland, etter å ha dyppa ein gulrotbit i vaniljekesam.

Slike ordningar kan påverka til auka kunnskap og at barn et meir frukt og grønt, viser ei evaluering frå Høgskulen på Vestlandet.MATJUNGELEN: Prosjektleiar Kathrine Marthinsen opplever at det er store skilnader i kor mykje fokus skulane har på frukt og grønt.Snittet av dagleg forbruk av frukt/bær og grønsaker låg på sitt lågaste nokon gong i målingane i 2022, men kan ha gått endå meir ned i 2023.

29,3 prosent et berre èin porsjon med frukt og grønt eller mindre per dag. Det er ein drastisk skilnad frå undersøkinga i 2018, der det var 17 prosent som åt èin porsjon eller mindre. – Det er med på å jamna ut skilnader. Alle skal ha rett på god helse, og tiltak som Matjungelen kan vera med på å bidra til det. headtopics.com

Undersøkingar direktoratet har gjort, viser at mat og måltid i liten grad blir prioritert i dagens skule og SFO. – Det er ikkje bra. Me ser at dei sosiale helseskilnadene blir større i samfunnet. Dette må på agendaen både blant dei tilsette og skuleleiing, seier professor i mat og helse ved HVL, Eli Kristin Aadland.Kvar veke har Sagvåg SFO frukt og grønt på timeplanen.

