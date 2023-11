Store oversvømmelser i Milano etter kraftig regn

Ifølge Marco Granelli, byråd for sikkerhet i Milano, felte vinden flere trær og rev ned stillaser og takstein. Flere steder i byen ble strømmen kuttet mens myndighetene jobbet med å reparere ødelagte kraftledninger tirsdag.

Uværet førte også til at Comosjøen, et populært turistmål nord for Milano, gikk over sine bredder og la flere strandbarer under vann. Tirsdag var lokale myndigheter travelt opptatt med å pumpe vann vekk fra området.

Venezia i Veneto-regionen lenger øst ble ikke like hardt rammet av uværet, men det er ventet kraftig regn resten av uka, og Italias sivilforsvar har derfor sendt ut rødt farevarsel for hele regionen onsdag.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DAGSAVISEN: E18 delvis åpen for trafikkE18 ved Ørje er tirsdag morgen åpen for trafikk i retning Oslo, men stengt i retning Sverige.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

BTNO: DMT: Jøder i Norge opplever hærverk og trusler mot hjemmet(Åpen for alle lesere)

Kilde: btno | Les mer ⮕

BTNO: Politiet rykket ut til barn i nød i kaos på E18(Åpen for alle)

Kilde: btno | Les mer ⮕

BTNO: Norsk forskningsskip forfulgt av russisk skip i 18 timer(Åpen for alle)

Kilde: btno | Les mer ⮕

BTNO: Kjetil Knutsens Glimt nærmer seg for alvor nytt gull(Åpen for alle)

Kilde: btno | Les mer ⮕

BTNO: Erling Braut Haaland ble årets spiss under Gullballen-utdelingen(Åpen for alle)

Kilde: btno | Les mer ⮕