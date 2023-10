«På Kalberg (illustrasjonen) ønsker uten­landske eiere å bygge et data­senter som vil kreve mer energi enn hele Stav­anger kommune, og over halv­parten av energien vil for­svinne», skriver Svend Øvre­bekk.Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det legges meget kraftige datakabler til utlandet, og datastrømmen går inn til norske datasentre og ut igjen, med et enormt elektrisk energiforbruk på veien. Og, minst halvparten av energien vil med dagens byggemåte forsvinne.

Vi trenger datasentre i Norge for å dekke vårt eget prosesseringsbehov. Noe annet ville vært å skyve problemene over til utlandet. Men, det må stå i forhold til innbyggertall og forbruksmuligheter. Lokalt har vi nå gode eksempler på hvordan dette kan gjøres, og hvordan det ikke bør gjøres. headtopics.com

Wiig gartneri på Orre ønsker å bygge et datasenter som tilpasses det lokale forbruket i drivhusene, ikke omvendt. Da erstattes CO₂-utslipp fra naturgass med varmt vann fra kjølingen av dataservere. Virkningsgraden for bruk av den elektriske energien blir svært høy.På Kalberg ønsker utenlandske eiere å bygge et datasenter som vil kreve mer energi enn hele Stavanger kommune, og over halvparten av energien vil forsvinne.

Spillvarmen på Kalberg tilsvarer minst åtte ganger denne energien. Skal man varme opp Kverneland, Bryne og halve Jæren med denne varmen? Det er rett og slett ikke mulig å nyttiggjøre seg så store energimengder, i form av varmt vann, når man ikke ligger rett ved en storby med fjernvarmenett. Virkningsgraden blir svært lav. headtopics.com

Næringsforeningen skriver: «Strømpriser styres ikke av produksjonen i de respektive strømsonene. Og det stemmer ikke at strømprisene vil påvirkes av et nytt datasenter». Dette er dristige påstander. En av grunnene til den store forskjellen i pris mellom prisområdene i det siste er nettopp at produksjonen på Østlandet måtte økes kraftig pga. mye nedbør. Og, alle instanser, fra NVE, Statkraft til konsulenter osv.

