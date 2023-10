Storbritannias utenriksminister: - Risikerer eskalering

Storbritannias utenriksminister, James Cleverly, sier mandag morgen at de er i dialog med Israels naboland om situasjonen i Midtøsten. Lørdag var det tre uker siden den pågående krigen brøt ut mellom Israel og Hamas. IDF, den israelske hæren, har gjennom helga sendt flere bakkestyrker inn i den beleirede enklaven og varslet en «ny fase» av krigen. - Det er en risiko for at denne konflikten eskalerer og sprer seg i regionen. (...

Vi ønsker ikke at militsgrupper eller terrororganisasjoner, støttet av Iran, skal bli involverte. Den islamistiske organisasjonen Hizbollah, som har hovedsete i Libanon, er blant organisasjonene som støttes av Iran. Hizbollah har erklært støtte til Hamas - også etter Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober. Cleverly adresserte også den humanitære situasjonen i Gaza.

