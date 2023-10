Storbank spår dramatisk fall for Israels økonomi

Den amerikanske banken JP Morgan Chase har kommet med en fersk prognose for den israelske økonomien. Storbanken spår et kraftig fall på 11 prosent de tre siste månedene av året.Les også – Angrep skjer nær sykehus med hundrevis av pasienter Fallet på 11 prosent er for sesongjustert vekst, og banken sammenligner kvartalet med tredje kvartal i år. I et notis skriver analytikerne at de var for optimistiske da de publiserte sine første prognoser i 7.

Les også Netanyahu beklager uttalelse om sikkerhetsglipp Bloomberg skriver at dette er blant de mest pessimistiske prognosene fra Wall Street til nå. Men til tross for at banken spår et fall på 11 prosent, tror de fortsatt at bruttonasjonalprodukt i Israel vil vokse med 2,5 prosent i år. I 2024 spår JP Morgan Chase en vekst på 2 prosent.

Israels bakkestyrker til angrep kort unna datterens tilfluktssted:Norske Lana (21) sitter fast i bomberegnet i Gaza, kun kort vei fra der israelske bakkestyrker fredag kveld angrep. I Oslo sitter faren Abed Ghazal og får ikke kontakt med henne. Les mer ⮕

Israels beskjed til palestinere som ikke har flyktet sørover: – Vinduet deres lukker segI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel. Les mer ⮕

Sterke reaksjoner på Israels opptrappingFredag kveld trappet Israel opp sine angrep mot Gazastripen. Saudi-Arabia er blant landene som advarer Israel mot å fortsette. Les mer ⮕

Israels statsminister Benjamin Netanyahu: – Dette er steg to i krigenKrigen på Gazastripen blir vanskelig og lang, sier Israels statsminister Benjamin Netanyahu lørdag kveld. Les mer ⮕

Støre mener Israels motreaksjon er langt over strekenIsraels reaksjon på Hamas’ angrep er langt over streken i forhold til reglene i folkeretten om forholdsmessighet, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Les mer ⮕

Støre mener Israels motreaksjon er langt over strekenIsraels reaksjon på Hamas' angrep er langt over streken i forhold til reglene i folkeretten om forholdsmessighet, mener statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Les mer ⮕