Stor fest på politihuset i Bergen

NRK HORDALAND: Arne Johannessen konstituert som visepolitimester i Vest politidistriktPolitisjef i Sogn og Fjordane, Arne Johannessen, er konstituert som visepolitimeister for Vest politidistrikt av Justis- og beredskapsdepartementet. Johannessen skal ha stillinga i seks månader frå april av. Etter dette gir han seg i politiet og blir pensjonist.

NRK HORDALAND: Bruce Springsteen til Bergen i 2024Bruce Springsteen and The E Street Band skal spille på Dokken i Bergen, 21. juli 2024. Dette blir bandets eneste konsert i Norge neste år. Det er første gang Dokken vil brukes som konsertarena. Publikumskapasiteten er på 45.000. I år spilte Springsteen to konserter på Voldsløkka i Oslo, der han solgte ut 100.000 billetter på få minutter.

NRK HORDALAND: Politijakt etter eksotisk kattedyr i BergenDa det ble observert et serval-lignende dyr i Bergen, rykket politiet ut.

