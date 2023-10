I slutten av september kontrollerte tollere passasjerer som reiste med danskebåten til Bergen.– Det var en tilfeldig kontroll, sier seksjonssjef Martin Bjørnstad.

Han forteller at mannen fremsto ruset. Da en hund markerte på ham, ba tollerne mannen om å kle av seg. I lommeboken og skrittet hans fant de 8,13 gram kokain og 5,4 gram hasj.– Det vi fant var et uvanlig beslag for oss. Det er ikke noe vi ser hver dag, sier Tolleren.I kofferter, bager og esker i bilen, fant tollerne store mengder klokker og smykker.

Ifølge Bjørnstad ble det funnet dokumenter som viser at alt kan være verdt mer enn 2,5 millioner kroner. – Han hevdet at han bare skulle på ferie i Norge, og at han skulle videre til Sverige for å jobbe. Han sa at klokkene var falske og skulle brukes som demo-klokker, sier Bjørnstad.Men mannen endret etter hvert forklaring. headtopics.com

– Det ble innrømmet at det var ekte. Han ble overlevert til politiet som pågrep ham på stedet, sier Bjørnstad.Mannen ble løslatt etter et politiavhør.Mannen er siktet for ruskjøring, innførsel av en mindre mengde narkotika og ulovlig vareinnførsel. Juridisk sett kan vareinnførselen ende opp med å bli det mest alvorlige.Hvis man ikke har vært i landet de siste 24 timene, kan man ifølge Tolletaten ha med varer for 6000 kroner.

Ifølge Bjørnstad i Tollvesenet kan mannen skylde mer enn 640.000 kroner i avgifter som han skulle betalt – dersom han fortollet varene.Eikestad opplyser at politiet og tollvesenet nå skal finne ut om varene er ekte – og hvilken verdi de eventuelt har.– Hvilken straff kan man forvente dersom varene er ekte? headtopics.com

