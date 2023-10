Stopp verden med Mohamed Abdi: Verden, «woke» og tragedien i Gaza

Gjest i denne ukens Stopp verden er lærer, skribent og tidligere spaltist i Morgenbladet, Mohamed Abdi.

De kaller det «kulturkrigen» – en polarisert debatt om historie, kjønn, rasisme og urettferdighet. Woke transpersoner med minoritetsbakgrunn herjer med reaksjonære, hvite gubber som mener alt var bedre før. Finnes det noen vei ut?I Stopp verden møter samfunnsredaktør Torbjørn Røe Isaksen en gjest hver uke for å snakke om et tema – over et godt glass med drikke.

Samtalene handler om de store spørsmålene og de lange linjene, om hvordan samfunnet vårt har utviklet seg og hvordan vi skal manøvrere fremover.

