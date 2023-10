Stopp Oljeletinga-demonstranter stormet Skal vi danse-sending

Demonstranter fra Stopp Oljeletinga tok seg inn på parketten under lørdagens «Skal vi danse»-sending.. Anne (25, student) og Frida Steinbakk (29, sykepleier) svinger seg ut på parketten i TV2s studio for å skape debatt.. - Det er så mye vi skulle sagt til deg, Jonas, men du vil liksom ikke lytte. Ikke til oss, som du skal handle på vegne av og beskytte, og ikke til dine eksperter.

Vil det noen gang bli klarere at oljeindustriens propaganda og penger gjennomsyrer hvert eneste fiber av det norske samfunnet? Vi har en klima- og miljøminister som mener det samme som oljegigantene og som har kreative tolkninger av både Paris- og naturavtalen mens vi befinner oss i en eksistensiell krise, sier de i en pressemelding.. Frida Steinbakk var blant demonstrantene som stormet landskampen for et par uker siden.

Demonstranter stormet Skal vi danseSiste nytt fra Dagbladet: Demonstranter fra Stopp Oljeletinga tok seg inn på parketten under lørdagens Skal vi danse-sending. Anne (25, student) og Frida (29, sykepleier) svin... Les mer ⮕

Demonstranter stormet «Skal vi danse»-sendingenStormet parketten under dansen. Les mer ⮕

Israel-demonstranter okkuperte Grand Central StationSiste nytt fra Dagbladet: Mange hundre demonstranter fylte den svære jernbanestasjonen Grand Central i New York i protest mot Israels krigføring mot Gazastripen. Det skapte ka... Les mer ⮕

Erdogan: - Stopp galskapenSiste nytt fra Dagbladet: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ber Israel umiddelbart «stoppe galskapen» og stanse angrepene på Gazastripen etter opptrappingen natt til lørda... Les mer ⮕

– Stopp galskapen på GazastripenTyrkias president Recep Tayyip Erdogan ber Israel umiddelbart «stoppe galskapen» og stanse angrepene på Gazastripen etter opptrappingen natt til lørdag. Les mer ⮕

Stopp grønn kolonialismeVerden er desperat etter klimahandling. Les mer ⮕