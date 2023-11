Stopp i prosjekter og store nedskrivinger for dansk havvindsatsing

onsdag morgen. Aksjen var ned 19 prosent på København-børsen etter ti minutter, og har det siste året falt kraftig. Ørsted-sjef Mads Nipper sier de skal nå vurdere den beste måten å bevare verdi på mens de avslutter utbyggingen.– Vi er utrolig skuffet over å meddele at vi stopper utviklingen av Ocean Wind 1 og 2, sier Ørsted-sjef Mads NipperØrsted viser både til utfordringer i forsyningskjedene og stigende renter som årsak til beslutningen om å nedskrive verdiene.

– Jeg er sikker på at også havvind vil spille en viktig rolle i energiomstillingen, og at det over tid vil være gode kommersielle muligheter. Men akkurat nå er det krevende, sa Opedal da han presenterte selskapets resultat for tredje.Bransjedirektør for havvind i Fornybar Norge, Jon Evang, mener situasjonen i bransjen alvorlig. Han er likevel forsiktig optimist, selv om kostnadene har økt mye og prosjekter legges bort.

– Det er all grunn til å tro at dette er forbigående. Det handler om de ekstraordinære kostnadsøkningene som direkte og indirekte følger av Russlands krig mot Ukraina, i tillegg til et press på leverandørkjedene fordi mange land og selskaper har forpliktelser og mål frem mot 2030,

