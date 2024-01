Sterke politiske reaksjoner på avtale om forskuttering

Samferdselsdepartementet vedgår overfor Tidens Krav at de også burde reagert da den konkurrerende Romsdalsaksen gjorde embetsverket oppmerksom på innholdet i avtalen i 2021. De politiske reaksjonene er sterke: – Dette er det samme som skjedde i Justisdepartementet. Dette er Mehl-saken om igjen, sier Frank Sve, stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal for Frp. – En avtale om forskuttering er for alle praktiske formål et lån, fordi intensjonen er å bruke penger man ikke har.

Det har ikke en etat som Statens vegvesen anledning til uten bevilgning fra Stortinget. Jeg kommer til å stille statsråd Jon-Ivar Nygård (Ap) spørsmål i Stortinget om hvem som etter dette må gå, og jeg vil be Carl I. Hagen ta saken opp med kontroll- og konstitusjonskomiteen, varsler Sv





