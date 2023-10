Stenger veterinærvakt: – Vi kan ikke sitte og se på

Les mer:

Hva vil vi høste av det som sås i årets statsbudsjett?I det store og det hele ser det ut til at Støre ikke putter pengene der det monner i det grønne skiftet. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

Ekspert spår kjempespell: - Spesielt i TromsøSeniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken sier vi ikke har sett maken siden før finanskrisen. Les mer ⮕

Populær Oslo-restaurant stenger dørene: – En veldig enkel beslutningDen populære restauranten Vandelay stenger for godt. Nå satser kokken bak alt på Michelin-restauranten Maaemo. Les mer ⮕

- Russland henretter sine egneDet russiske forsvaret straffer soldater som ikke følge ordre, påstår Det hvite hus. Les mer ⮕

