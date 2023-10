Stenger hovedflyplassen i Dagestan i en uke

Hovedflyplassen i Dagestan, Makhatsjkala, vil holde stengt i en uke, fram til 6. november, etter at en gruppe opprørere stormet den søndag kveld. Det melder nyhetsbyrået AFP. Opprørerne skal angivelig ha vært på jakt etter israelere, etter at et fly fra Tel Aviv skal ha landet på flyplassen.

Bilder og video som oppgis å være fra flyplassen viser en større gruppe mennesker som omringer et fly ved rullebanen, og flypassasjerer på vei ut fra et fly, som ser ut til å snu i døra. I en uttalelse til Reuters opplyser det israelske utenriksdepartementet at den israelske ambassadøren i Moskva er i kontakt med russiske myndigheter om beskyttelse av israelere og jøder i landet.

