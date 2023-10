Steinkjer-tiltalte erkjenner delvis straffskyld

PÅKJØRT: Det var natt til 1. påskedag at en varebil kjørte opp på et fortau i Steinkjer og en person døde.Mannen i 30-årene som er tiltalt for å ha drept 21 år gamle Sigve Bremset i april erkjenner delvis straffskyld i retten.

– De organiserte kriminelle søker gjerningspersoner som er yngre og yngre. Det er en stor bekymring for Sverige, sier Erik Nord, leder for etterforskningsenheten i politiregion Väst. – Været var dessverre verre enn meldt. I ettertid er det lett å si at man nok skulle vurdert om det var forsvarlig å fortsette operasjonen, men slike hendelser er svært sjeldne og vanskelig å forutse, sier kommunikasjonsdirektør i Mowi, Ola Helge Hjetland, til IntraFish. Grindr mener Datatilsynet og Personvernnemnda har feiltoket det felleseuropeiske personvernregelverket (GDPR).

Grindr mener ifølge NRK at de norske vedtakene vil gjøre det vanskelig å drive virksomheter som Grindr i Europa. De vil også prøve å få redusert eller fjernet boten.Louk ble gjenkjent av familien på en video, hvor hun lå på et lasteplan mellom flere væpnede menn, på grunn av tatoveringene sine. headtopics.com

Beklagelsen fra politiet skal ha dreiet seg om måten de behandlet foreldrene på, i tillegg til måten saken ble etteforsket. Under møtet orienterte de også foreldrene om siste status i etterforskningen, får BBC fortalt.

– De siste døgnene har vi sett en militær opptrapping fra Israel som er svært bekymringsfull. Det har vært massive luftangrep mot Gaza i helgen. Det er en desperat situasjon. Omfanget av ødeleggelsene er enorme. Enda flere liv har gått tapt. Spesielt for barna som lever i dette marerittet dag etter dag, er situasjonen dypt traumatisk. headtopics.com

