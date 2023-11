Steinkasting på Lillestrøm: Knuste rute på politibil: Klar oppfordring

Videre skriver politiet at flere barn, som beskrives som tenåringer, skal ha løpt mye i området, ifølge vitner på stedet.. - Foreldre bes om å dra ut og hente hjem barn som henger på senteret, skriver politiet.. Politiet innhenter nå opptak fra videoovervåking i området, opplyser de..

