Steffen døde i fallulykke i Bergen

En mann hadde falt ti meter ned i en tørrdokk. Han omkom på stedet, meldte Vest politidistrikt i en pressemelding natt til søndag.Åstedet ble sperret av og det var kriminalteknikere på stedet for undersøkelser.

– På nåværende tidspunkt har ikke politiet mistanke om at det har skjedd en straffbar handling, sa operasjonsleder Helge Blindheim ved Vest politidistrikt lørdag kveld.Seilskipet Statsraad Lehmkuhl ligger for tiden til reparasjon i tørrdokken på verftet, der ulykken skjedde.

Direktør Haakon Steinar Vatle i Statsraad Lehmkuhl-stiftelsen sier til Bergens Tidende at ingen fra mannskapet var involvert i ulykken. Søndag morgen sier politiadvokat Arne Fjellestad til Bergens Tidende at den døde var i slutten av tenårene.

