Den siste oppdatering rykket den greske tennisspilleren på til 4.plassen på ATP rankingen og byttet med det plass med den norske tenninsstjernen Casper Ruud.

Man skulle tro alt er bra, men nå har Stefanos Tsitsipas gjor en uventet endring i trenerteamet. Noen få dager etter at grekeren vant turneringen i Los Cabos, kunngjør han han har sparket sin far og ansatt en ny trener.For tre dager siden etter at Stefanos Tsitsipas vant sin tiende ATP-singeltittel i karrieren i Los Cabos, og brøt en rekke på fem finaletap, sparker grekeren sin far som hovedtrener.

Duoen til Stefanos Tsitsipas og faren hans var eksplosive. Det skjedde under grekerens kamper at det var situasjoner der faren eller moren forlot boksen for å diskuterte. Dette vil ikke være tilfelle nå, fordi Stefanos Tsitsipas bestemte seg for å gi faren en pause og annonserte et permanent trenerskifte. headtopics.com

Jeg ga min far litt fri. Han har ikke hatt en fridag siden jeg var 12. Det vil være bra for helsen hans,” forklarte Tsitsipas til media etter å ha sjekket inn på turneringens treningsbane i Toronto. -Foreldre kan være emosjonelle til tider, og det har jeg full forståelse for. Jeg kan forestille meg hvor vanskelig det til tider kan være å se barnet ditt gi alt og gå gjennom så mye i løpet av en kamp. Philippoussis blir nå trener. Han hjalp meg mye og var alltid ved min side, selv når folk ikke så ham i mine umiddelbare omgivelser.I sommer slo Brentford sin egen overgangsrekord to ganger.

