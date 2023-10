Stavanger får milliongave til byjubileet

Les mer:

StvAftenblad »

Energiministeren om EU-pakke: – Ikke et mål om vedtak før 2025Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) sier EU er åpne for at Norge bare innlemmer deler av den fjerde energimarkedspakken. Og det haster ikke. Les mer ⮕

Hva gjør Stavanger spesielt for deg, og hva vil du ta vare på?NYE STEMMER: Uavhengige steder er ikke auto­matisk mer verdt, eller bedre enn de store kjedene, men er du bevisst på hvor du trekker kortet? Les mer ⮕

Stavanger-trupp er med i Norske Talenter: – Vi skal toppe showingen!Showakademiet gikk direkte fra audition til semifinale i Norske Talenter. På fredag skal de i ilden på direktesendt tv. Les mer ⮕

2500 berørt av fiberbrudd i StavangerFHI, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og en rekke kommuneoverleger jobber nå med å finne årsaken til utbruddet. Foto: Lise Åserud / NTB Les mer ⮕

Person kritisk skadd i trafikkulykke i StavangerEn person er kritisk skadd etter å ha kollidert i Hundvågtunnelen i Stavanger natt til fredag. Les mer ⮕

Stavanger: Kritisk skadd etter ulykkeSiste nytt fra Dagbladet: En person er fraktet til sykehus etter en bilulykke i en tunell i Stavanger, det skriver politiet i Sør-Vest på X. Fører av ulykkesbilen er definert ... Les mer ⮕