Statsrådene bor i kollektiv

Alle de 169 representantene på Stortinget, samt hele regjeringen, var invitert da kongehuset inviterte til fest.

Siden kong Harald er sykmeldt med korona, var det for anledningen kronprins Haakon og dronning Sonja som tar imot politikerne.Bare ti dager er gått siden Kari Nessa Nordtun (Ap) ble presentert som ny kunnskapsminister på Slottsplassen.– Viktig jobb– Jeg føler jeg har fått en viktig jobb, som handler om noe som ligger hjertet mitt nært. Det handler om framtiden vår, og ikke minst framtiden til våre barn og unge, sier hun.

Hun fikk imidlertid et problem da hun ikke hadde tatt med seg passende sko fra Trondheim. Da måtte arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) trå til og låne bort et par.Et annet sted i hovedstaden gjør også forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) og den nylig avgåtte utenriksministeren Anniken Huitfeldt (Ap) seg klare til kvelden.FIRSØR: Sandra Borch (Sp) legger for anledningen en ny rolle til stillingsbeskrivelsen. headtopics.com

KLAR FOR FEST: Emile Enger Mehl sminker seg til den tradisjonsrike middagen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2Hun har selv sydd kjolen hun skal bruke denne kvelden. Da dagens regjeringskonferanse dro ut, fikk Mehl det travelt med å gjøre seg klar. Hun fikk en knapp time til å ordne hår og sminke, og kle seg i den nye, dyprøde kjolen.

SELVSYDD ER VELSYDD: Mehl har selv sydd kveldens kjole. Jakken kjøpte hun sammen med sin mormor da hun var 14 år gammel. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

