Statsministeren får skatteregning for å ha lånt ut kjellerstuen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har laget en avtale med sønnen Magnus som gjør at sønnen kan bo skattefritt i foreldrenes bolig – samtidig som Støre slipper å skatte av å bo i statsministerboligen. Men nå får Støre en ekstra skatteregning for å ha lånt ut kjellerstuen.Han vinner valget og skal bli statsminister i Norge. Som alle statsministre siden 2008, betyr det at han skal flytte inn i statsministerboligen i Inkognitogata 18 bak Slottet i Oslo.

Der er statsministeren nødt til å bo – blant annet av hensyn til sikkerheten.Statsministeren og hans familie trenger ikke betale leie, en fordel som i utgangspunktet er skattefri. Grunnen til det, er at statsministeren ikke skal bli sittende med doble husutgifter, hvis vedkommende allerede har en privat bolig. Men det er noen krav som må oppfylles – blant annet at statsministeren faktisk disponerer sin egen bolig også mens han eller hun bor i statsministerbolige





