Statnett vil øke investeringene i strømnettet

«Statnett opplever stor pågang fra aktører som ønsker å elektrifisere, utvide eller knytte ny virksomhet til nettet. For Statnett innebærer dette at vi må levere økt nettkapasitet på kortere tid», skriver Statnett i planen.

I tillegg til at det skal bygges mer nett raskere, skyldes økningen i investeringene at kostnadene går opp på grunn av prisøkninger og stort press i leverandørmarkedene, skriver Statnett.Samtidig forbereder Statnett seg på tilknytning av havvind, og har identifisert områder langs hele kysten som er egnet for dette. Mulige investeringer i havnett kommer i tillegg til de varslede 100–150 milliardene.

«Vi må sørge for at kraftsystemet også fungerer i perioder der mye av produksjonen kommer fra vind og sol og med få av de tradisjonelle kraftverkene i drift», skriver Statnett.Mange av tiltakene fremover er reinvesteringer hvor kapasiteten økes ved at det eksisterende nettet oppgraderes.

Det er planlagte tiltak på Vestlandet, med forsterking av nettet fra nord til sør og inn til Bergensområdet og Haugalandet, som haster aller mest.Reineier møtte kraftbransjen til debatt: – Tillit bygges i millimeter og rives i kilometerVenter dyr strøm i fem år: – Må venne oss til høyere priser

