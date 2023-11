Statkraft om Googles giga-planer: Har ingen mening om det er realistisk

De fleste lokalpolitikerne er for planene, men dagens politiske flertall ønsker ikke å bygge ut vindkraft.

SPORTEN_COM: Luis Suárez har fått kontrakten han har drømt om helt siden han måtte dra fra BarcelonaLuis Suárez gråt sine bitre tårer da han sommeren 2020 måtte forlate Barcelona. Den 36 år gamle spissen måtte bort fra lønnslistene for å forsøke å rydde plass for Lionel Messi. Luis Suárez måtte forlate sin bestevenn Lionel Messi, men verst av alt deres koner mistet sine daglige gjøremål sammen.

VGSPORTEN: Per har 28 års erfaring som bussjåfør: – Har ikke opplevd det førPer Petterson har kjørt buss i 28 år, men sier han aldri har opplevd noe som kaostilstandene mandag. Torsdag kan værforholdene ifølge meteorologen bli like ille.

DIGI_NO: Google har søkt om 860 megawatt til datasenter i Norge:Kan potensielt legge beslag på 5 prosent av hele Norges strømforbruk.

VGNETT: Fant flere døde fugler: – Fem stykker smalt inn i vinduet mitt samtidigNoen tror sykdom har skylden, andre tror de har flydd mens de var beruset av bær.

DAGSAVISEN: Flere flyktninger fra Ukraina må gjøre som Mykola, krever regjeringenBare 12 prosent av ukrainere som har kommet til Norge, har kommet seg ut i jobb.

