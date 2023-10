Statistikkens tale om eliteserieinnspurten: Uendret tabell og nytt Glimt-gull

Om man ser på resultatene fra tilsvarende oppgjør som lagene skal gjennom fram til første helgen i desember, gir gjennomsnittet uendret tabell fra dagens situasjon.

Gjennomgangen NTB har gjort omfatter resultatene fra de fem siste tilsvarende oppgjørene for alle kamper som topp- og bunnlagene skal spille resten av sesongen. Der kommer det fram en rekke interessante funn.

* Tromsø har gjort det elendig borte mot Molde, Odd og Vålerenga. Mot de to førstnevnte har de tapt alle de fem siste kampene. * Sandefjord møter fire lag de har svært beskjeden statistikk mot: Brann (h), Aalesund (b), Rosenborg (h) og Lillestrøm (h). headtopics.com

Tromsø kommer dårlig ut med 3,6 poeng i snitt, men det holder til å berge 4.-plassen foran moldenserne på «statistikk-tabellen».

Les mer:

NettavisenSport »

Det Tottenham og Arsenal kommer med blir fislete i forhold til det Liverpool planleggerDet er absolutt ingen hemmelighet at den offensive midtbanespilleren Houssem Aouar er svært misfornøyd med hvordan hans klubb Lyon drives om dagen. Les mer ⮕

– Det er ganske feminint her, til tross for at det bor en mann her også– Det lyse badet med marmor og gulldetaljer, kjøkkenet og walk in-garderoben er det som betyr ekstra mye for meg i boligen, sier Kaja-Marie Christensen (32). Les mer ⮕

Den europeiske sentralbanken holder rentene uendretDen europeiske sentralbanken holder rentene uendret Les mer ⮕

- Russland henretter sine egneDet russiske forsvaret straffer soldater som ikke følge ordre, påstår Det hvite hus. Les mer ⮕

Bodø/Glimt-bragd: Filleristet Besiktas- Ekstremt viktig, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen. Les mer ⮕

LIVE: Bodø/Glimt - BesiktasFølg Conference League-kampen fortløpende her. Les mer ⮕