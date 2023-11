Staten dømt for menneskerettsbrudd Får erstatning etter 23 nakenvisitasjoner

- Vi hadde helt klart håpet på et høyere erstatningsbeløp, sier kvinnens advokat.. Staten dømmes også til å betale hennes saksomkostninger, som er på hele 1,45 millioner kroner.. Lagmannsretten finner også staten skyldig i menneskerettsbrudd etter Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8, som omhandler retten til privatliv..

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TEKNISK: Hevdet Forsvaret sto bak omfattende, ulovlige innkjøp. Nå har de droppet sakenStaten betalte seg ut av krangelen, en uke før saken skulle behandles av retten.

Kilde: Teknisk | Les mer ⮕

DAGBLADET: Robert De Niro Skrek i retten:Filmstjerna Robert De Niro (80) ble rasende da han vitnet i søksmålet fra en tidligere assistent i rettssalen i New York.

Kilde: dagbladet | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Filmstjernen Robert De Niro i retten:TV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV2SPORT: Tennisstjerne nekter å betale millionbot – voldssak havner i rettenLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

Kilde: tv2sport | Les mer ⮕

STVAFTENBLAD: Tar grep etter tragisk ulykke: Nå får spillerne tilbud om halsbeskyttelseDet ble innført midt på 1990-tallet. Og etter lørdagens tragiske hendelse i England, kan påbudet om bruk av halsbeskyttelse for ishockeyspillere igjen bli innført.

Kilde: StvAftenblad | Les mer ⮕

E24: Aktører i Nord-Norge får mer strøm: – Forventning om økt kraftproduksjonStatnett setter av mer strøm til syv aktører i Nord-Norge. De vil forsyne Aker Horizons’ ammoniakkplaner i Narvik og Berlevåg, samt oppdrettsanlegg, datasenter og annen industri.

Kilde: e24 | Les mer ⮕