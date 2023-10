Staten dømt for menneskerettsbrudd etter at asylsøker ble kroppsvisitert og låst inne

En etiopisk asylsøker som var internert på Trandum (bildet) i 2019, har vunnet frem i et søksmål mot staten. De er dømt for brudd på menneskerett i forbindelse med ransaking og innlåsing.Kvinnen ble rutinemessig kroppsvisitert 23 ganger etter ukontrollerte besøk. I den over 50 sider lange dommen fra Borgarting lagmannsrett fastslås det at dette både var brudd på norsk lov og internasjonale menneskerettigheter.

Hun ble i samme periode også rutinemessig låst inne på sitt eget rom inntil 15 timer per døgn. Omfanget av den innlåsingen krenket kvinnens rettigheter, heter det i dommen, som er enstemmig. Da saken var oppe i tingretten, ble staten frikjent. Kvinnen ble dømt til å betale staten sakskostnadene på 208.000 kroner. Kvinnen anket imidlertid dommen, og saken gikk i lagmannsretten i september i år.

Staten ved Justisdepartementet er dømt til å betale 40.000 kroner i erstatning til kvinnen, som i desember 2019 ble uttransportert fra Norge til Etiopia. De er også dømt til betale sakskostnadene til kvinnen, som er på hele 1,45 millioner kroner.Bergen fengsel pålegger innsatte å gå nakne ned i dyp knebøy når de får besøk. – En absurd praksis, sier advokat. headtopics.com

