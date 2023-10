Staten dømt for menneskerettsbrudd

Kvinnen ble rutinemessig kroppsvisitert 23 ganger etter ukontrollerte besøk. I den over 50 sider lange dommen fra Borgarting lagmannsrett fastslås det at dette både var brudd på norsk lov og internasjonale menneskerettigheter.

Hun ble i samme periode også rutinemessig låst inne på sitt eget rom inntil 15 timer per døgn. Omfanget av den innlåsingen krenket kvinnens rettigheter, heter det i dommen, som er enstemmig.Da saken var oppe i tingretten, ble staten frikjent. Kvinnen ble dømt til å betale staten sakskostnadene på 208.000 kroner.Staten ved Justisdepartementet er dømt til å betale 40.

– Jeg har ikke rukket å lese dommen i detalj, som nettopp er mottatt, men jeg konstaterer at lagmannsretten konkluderer med krenkelse av artikkel 3 for rutinemessige kroppsvisitasjoner og krenkelse av artikkel 8 for rutinemessig innlåsing, noe vi mener er helt riktig. Vi vil nå avvente hvordan staten stiler seg til ankespørsmålet, skriver Møkkelgjerd videre. headtopics.com

NTB har ikke lyktes å få kommentar fra Regjeringsadvokaten som representerte staten i saken. Det er ikke kjent hvorvidt staten kommer til å anke dommen.