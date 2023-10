Stanset drapsdømt mann i Kirkenes

Politiet har bedt om fire uker varetektsfengsling av en mann fra Litauen som ble stanset i en tilfeldig territorialkontroll lørdag i Kirkenes, skriver de i en pressemelding. Mannen var dømt for drap i hjemlandet, men hadde forsøkt å unndra seg en lengre fengselsstraff, opplyser politiet videre. - Vi har bedt om varetektsfengsling i fire uker fordi vi mener at det er stor fare for at han vil forsøke å unndra seg på nytt, sier politifullmektig Martine Meslo.

Pågripelsen skjedde etter at politiet i en kontroll stoppet en utenlandsk trailer ved Kirkenes havn. De oppdaget at sjåføren hadde et forfalsket ID-kort, og at det var utstedt en europeisk arrestordre på ham. I avhør har han forklart at han har kjørt flere ganger gjennom Sverige og Finland og framvist det falske ID kortet uten å ha blitt stoppet.

Nyhetsstudio - Arbeidsulykke i KleppSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Storslalåm: Finaleomgangen i Sölden er avlystSiste nytt fra Dagbladet: Det melder TV 2.... Les mer ⮕

Bil med henger sperrer HardangerbroenSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Nyhetsstudio - Spiegel: Tysk gissel dødSiste nytt fra Dagbladet: ... Les mer ⮕

Dagbladet triller terning på Skal vi danseProffdanser Lillian Aasebø triller terning på kveldens danser. Les mer ⮕

Krigen mellom Hamas og Israel - Én ting skurrerHamas' «gisselhåndbok» framstår som troverdig, sier analytiker til Dagbladet. Les mer ⮕