Største premie noensinne hos Norsk Tipping

Dette er den største premien noensinne hos Norsk Tipping. Norsk Tipping skriver på sine nettsider at de fikk tak i den nybakte Eurojackpot-milliardæren ved 22.15-tiden tirsdag kveld. Av sikkerhetsårsaker vil de ikke opplyse hvor i landet vedkommende bor. Kvinnen hadde ikke sjekket Eurojackpot-kupongen sin og ante ikke hva som hadde skjedd, ifølge Norsk Tipping.Kringkasteren ABC varsler at de vil avlyse debatten mellom de republikanske presidentkandiatene før nominasjonsvalget i New Kampshire.

Donald Trump har ikke deltatt i noen av de tidligere debattene. Etter valgmøtene i Iowa mandag, sa Nikki Haley at hun i fremtiden bare vil debattere med Trump eller Joe Biden.selv skriver at Haley ikke vil delta dersom Trump holder seg unna. Og Trump sier at han ikke ser poenget med å stille til debatt. Den andre seriøse utfordreren mot Trump er Ron DeSantis. Hans valgkamporganisasjon sier at Haley ikke ønsker å bli tvunget til å svare på vanskelige spørsmå





Aftenposten » / 🏆 31. in NO Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Norsk Tipping har fått tak i vinneren av 74 millioner kroner:TV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Nordmann vant 63 millioner i EurojackpotTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Nordmann vant 1,35 milliarder kroner i EurojackpotTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Pål Golberg bekymret for norsk dominans i langrenn: Åpner for drastisk endringPål Golberg vil at Norge skal åpne det aller helligste for konkurrentene.

Kilde: db_sport - 🏆 14. / 63 Les mer »

Røkke-selskap tar regningen for norsk «elitemiddag» i DavosMandag kveld samler norske næringslivstopper seg til middag i Davos. Men mannen som betaler for osten deltakerne skal spise, uteblir.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Norsk rederi etter Jemen-angrepet: – Svært krevende situasjonFlere norske rederier gjør nå kontinuerlige risikovurderinger av situasjonen i Rødehavet. Wallenius Wilhelmsen-sjefen frykter langvarige problemer.

Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »