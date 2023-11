Støre vil ikke ha EU-medlemskapsdebatt de neste seks årene

– Vi må ha en levende debatt i vårt land om norske forhold, om internasjonale og europeiske. Det er i dag ikke noe tidspunkt for å ta en debatt om norsk medlemskap i EU, med en derpå følgende folkeavstemning, sier Støre.

Støre avviser dermed regjeringspartner Vedums ønske om å løfte en ny EU-medlemskapsdebatt, snart 30 år etter at det norske folk sa nei i EU-avstemningen i 1994.– Ja, vi er i en tid med behov for tett samhold. Vi vet at en EU-debatt fører til skarp polarisering og skarpe skillelinjer i Norge. Da mener jeg EØS-avtalen og samarbeidet vi har med Europa på en rekke andre områder er det naturlige utgangspunktet.

NORDISKE VEIVALG: Nordisk råd har vært samlet i Oslo, med sine statsministre denne uken. Våre nordiske naboer er med i EU, men Norge og Island står utenfor.Slik unngås splittelser både på borgerlig og rødgrønn side.

Blir det en medlemskapsdebatt betyr det at et EU-splittet Ap og regjeringspartner Sp vil slite på den europeiske arenaen.Høyre ivrer etter at Norge skal bli EU-medlem, men har ikke gitt noe tidsperspektiv for når en debatt og eventuelt ny avstemning skal finne sted.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BLADETNORDLYS: Tromsø-ordførerens kontroversielle telefonsamtale: – Jeg ville ikke gjort det sammeJonas Gahr Støre nekter å kommentere hva han mener om Tromsø-ordførerens telefonsamtale.

Kilde: bladetnordlys | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Støre og to andre ledere i Nato-land sier Israel bryter folkerettenStatsminister Jonas Gahr Støre forklarer nå hvorfor han går lenger enn de fleste andre vestlige statsledere i kritikken av Israel.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Støre til trossamfunn: – Dette er ikke en krig som skjer i NorgeKrigen i Gaza skal ikke antenne konflikter i norske gater, understreker statsminister Jonas Gahr Støre. Onsdag møtte han de ulike trossamfunnene i Norge.

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕

AFTENPOSTEN: Støre sier Israel bryter folkeretten – går lenger enn de fleste statsledereStatsminister Jonas Gahr Støre forklarer nå hvorfor han går lenger enn de fleste andre vestlige statsledere i kritikken av Israel.

Kilde: Aftenposten | Les mer ⮕

KLASSEKAMPEN: Norge krever umiddelbar våpenhvileKrisa i Gaza splitter Norge fra de andre nordiske landene. I går forsvarte statsminister Jonas Gahr Støre kravet om våpenhvile.

Kilde: Klassekampen | Les mer ⮕

DAGSAVISEN: Støre om gjengkriminalitet i Sverige: – Følger det med stor uroDet som har skjedd med gjengkriminaliteten i Sverige, gjør også inntrykk på oss, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Kilde: Dagsavisen | Les mer ⮕