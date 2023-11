Støre til trossamfunn: – Dette er ikke en krig som skjer i Norge

Støre møtte onsdag representanter for de ulike trossamfunnene, som i over en time satt rundt et bord for å snakke om situasjonen. – Vi har en full krig i Midtøsten og frykt for at krigen kan spre seg. Vi skal derfor være tydelig på at dette ikke er en krig som skjer i Norge, sa Støre i sin innledning til representantene.

– Det skal ikke skje i norske gater, vi skal ikke true tryggheten til norske barn og unge. Alle i Norge skal være trygge og en del av fellesskapet – det er helt avgjørende.Pressen fikk overvære de første minuttene av møtet, men mesteparten av møtet skjedde bak lukkede dører i regjeringens representasjonsanlegg bak Slottet.

Da møtet var over var det mange av møtedeltakerne som minglet, og representanter fra jødiske og muslimske trossamfunn ble stående side om side i dialog med hverandre. – Synet på konflikten finnes det ulike meninger om, og det hadde de rundt dette bordet. Men det gjør inntrykk på meg å høre hvilken respekt de viser for hverandre og hvordan de forstår hverandre, sier Støre til NTB.

F.v.: Styreleder Trond Enger i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, rabbiner Joav Melchior og styreleder Ronen Bahar fra Det Mosaiske Trossamfund.Dette er representanter som mange lytter til i sine respektive trossamfunn, understreker Støre. De var alle opptatt av å understreke viktigheten av trygghet i Norge, legger han til.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

TV 2 NYHETENE: Skarp kritikk til av bruken av en jødestjerne i FN i IsraelI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Terrororganisasjoner oppfordrer til angrep på VestenI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Hamas sier de vil løslate utenlandske gisler i løpet av de kommende dageneI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Medier: Vil åpne Rafah-grenseovergang for såredeI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Reuters: Internett og telefonsignal nede i GazaI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕

TV 2 NYHETENE: Blinken: Israel må vise hensyn til sivileI dette nyhetsstudioet får du siste nytt om krigen mellom Hamas og Israel.

Kilde: TV 2 Nyhetene | Les mer ⮕