Støre til NRK: Israel bryter folkeretten

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har på en pressekonferanse uttalt at Israel er inne i «steg to» i krigen. Talsmann for den israelske hæren, Daniel Hagari, sier Israel er i gang med å utvide bakkeoperasjonene i Gaza.

Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Nesten halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene. Palestinske medier melder natt til søndag om at internett- og telefondekning gradvis er kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld.Israel utvidet bakkeoperasjonene i Gaza i natt. Det sier Daniel Hagari, talsmann for den israelske hæren, i en TV-tale gjengitt av

– I løpet av natten økte vi antall styrker som drar inn i Gaza. De slår seg sammen med styrkene som allerede er der, sier Hagari.Israel vil tillate en stor økning i nødhjelp til Gaza, sier en representant for myndighetene søndag morgen. Det skriver Reuters. headtopics.com

– I de kommende ukene planlegger vi å øke mengden hjelp dramatisk, sier Elad Goren i Cogat, den delen av det israelske forsvarsdepartementet som koordinerer med palestinerne. – Vi har markert en humanitær sone på den sørlige Gazastripen, i Khan Yunis-området, sier Goren, og legger til at de anbefaler sivile å dra til denne sonen.– Det er med stor lettelse vi har kommet i kontakt med CAREs ansatte i Gaza. Både de og familiene er fortsatt i live. Samtidig er det med gru vi har hørt deres vitnesbyrd de siste ukene, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge.

Støre til NRK: Israel bryter folkerettenLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

