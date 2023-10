Israels statsminister Benjamin Netanyahu har på en pressekonferanse uttalt at Israel er inne i «steg to» i krigen.

Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Om lag halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene. Palestinske medier melder natt til søndag om at internett- og telefondekning gradvis er kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld.Israels statsminister Benjamin Netanyahu har slettet en tweet der han skyldte på israels sikkerhetssjefer for å ikke ha forhindret terrorangrepet lørdag 7. oktober. Det skriver den israelske avisen

I tweeten, som ble publisert lørdag kveld, hevdet Netanyahu at han ikke var blitt advart at Hamas ville starte en krig med Israel. Videre skyldte han på militærets etterretningssjef Aharon Haliva og Shin Bet-sjef Ronen Bar for ikke å ha forhindret angrepet lørdag 7. oktober. headtopics.com

Netanyahu ble sterkt kritisert av opposisjonen og medlemmer av egen regjering, som blant annet beskyldte ham for å drive med ansvarsfraskrivelse. Nå er tweeten slettet.En rekke sykehus på Gazastripen er blitt beordret om å evakuere pasientene siden krigen brøt ut. Her fra sykehuset i Rafah , 28. oktober.Palestinske Røde Halvmåne sier israelske myndigheter ber om at al-Quds-sykehuset evakueres umiddelbart. Det skriver Reuters.

Israel har økt antallet soldater inne på Gazastripen, sier en talsperson for det israelske militæret.

Støre til NRK: Israel bryter folkeretten

