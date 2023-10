Støre til NRK: Israel bryter folkeretten

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har på en pressekonferanse uttalt at Israel er inne i «steg to» i krigen.

Over 8000 er drept i Gaza, ifølge de Hamas-kontrollerte helsemyndighetene. Om lag halvparten av de drepte skal være barn. Aftenposten har ikke mulighet til å verifisere tallene. Palestinske medier melder natt til søndag om at internett- og telefondekning gradvis er kommet tilbake på Gazastripen, etter å ha vært brutt siden fredag kveld.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) går hardt ut mot Israels bombing av Gaza på NRKs Helgemorgen søndag morgen.– De har retten til selvforsvar. Det å forsvare seg mot krigføring fra et så tett befolket område som Gaza, er veldig krevende. Det kommer fortsatt raketter fra Gaza mot Israel. Det fordømmer vi. Og så heter det i folkeretten at det må være forholdsmessig. Det skal tas hensyn til sivile. headtopics.com

Sammenstøtene skal ha skjedd tre forskjellige steder på Vestbredden: I Kfar Taummun i nord, i Beit Rima nær Ramallah, og i Askar flyktningleir i Nablus.For mindre enn 40 minutter siden

