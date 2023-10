Støre om Israel: - Streken er langt overgått

Søndag morgen gjester statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) NRKs Helgemorgen. Der går han hardt ut mot Israels bombing av Gazastripen, og sier blant annet han mener Israel har gått langt over streken. - De har retten til selvforsvar.

Det å forsvare seg mot krigføring fra et så tett befolket område som Gaza, er veldig krevende. Det kommer fortsatt raketter fra Gaza mot Israel. Det fordømmer vi. Og så heter det i folkeretten at det må være forholdsmessig. Det skal ta hensyn til sivile. Det er humanitærretten klar på. Jeg mener at den streken er langt overgått nå, sier statsminsiteren i programmet, ifølge Aftenposten.

Siste nytt i krigen mellom Israel og HamasLes deg opp på partene i konflikten og bakgrunnen for den her. Les mer ⮕

