Støre og to andre ledere i Nato-land sier Israel bryter folkeretten

Jonas Gahr Støre kritiserer Israel for brudd på folkeretten. Han går lenger i kritikken enn de fleste vestlige statsledere.Aftenposten har bare klart å finne to andre statsledere i et Nato-land som går like langt som Støre. Den ene er Irlands president Michael D. Higgins. Den andre er Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.Mange som vil sove bedre, gjør ting som forsterker problemet, ifølge terapeut. For Mariann Groven (41) var tre grep avgjørende.

